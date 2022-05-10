Uğur Dalbeler: Türkiye çelik sektörü AB’nin neden olduğu zararı telafi etmek için misilleme yapmalı

Salı, 10 Mayıs 2022 15:47:04 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) AB koruma önlemlerine karşı Türkiye lehine sonuçlandırdığı davaya ilişkin A Para ve Ekotürk TV’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Türkiye’nin AB’nin 2018 yılında yürürlüğe giren koruma önlemlerini dayandırdığı koşulların “gerçek dışı” olduğunu kanıtladığını ifade etti.

DTÖ’nün aldığı kararların yaptırım gücü olmadığını hatırlatan Dalbeler, Türkiye’nin AB’ye karşı istediği alanda karşı önlem alarak uğradığı zararı telafi edebileceğini belirtti. Dalbeler çelik sektörü açısından ise AB’nin yürürlükte olan koruma önlemleriyle ilgili önümüzdeki güncelleme döneminde koruma önlemlerini sonlandırabileceğini ya da DTÖ’nün kararını göz önünde bulundurarak önlemlerini revize edebileceğini söyledi.

Koruma önlemlerinin yanı sıra, uzun süredir AB’li çelik üreticilerinin Türkiye çelik sektörünü bir rakip olarak gördüklerinden damping yapıldığına veya teşvik alındığına dair suçlamalar yaptığını ve davalar açıldığını söyleyen Dalbeler, yıllardır şikayette bulunan AB’li çelik üreticilerinin Türkiye’ye çelik satarken %35’e varan oranlarda damping yaptığını ifade etti. Uğur Dalbeler koruma önlemlerinin yürürlüğe girmesinden bu yana Türkiye çelik sektörünün AB’ye misilleme yaparak bir an önce uğranılan zararın telafi edilmesi gerektiğini söyledi. Dalbeler Türkiye çelik sektörünün tek isteğinin ortadaki haksız rekabetin ortadan kaldırılması olduğunu hatırlattı.