ABD'de sendika Detroit merkezli otomobil üreticileriyle nihai anlaşmaya vardı

Salı, 21 Kasım 2023 12:20:42 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası Ford, General Motors ve Stellantis’te bulunan üyelerinin grevin sona ermesini sağlayan geçici anlaşmaları onayladığını ve böylelikle UAW ile Detroit merkezli otomobil üreticileri arasındaki görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.

Otomobil üreticileriyle imzalanan anlaşmalar, önemli ücret artışları ve söz konusu şirketlerin milyarlarca dolar yatırım yapmasını öngörüyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, sendika bu yılın Eylül ayında söz konusu otomotiv üreticilerine yönelik greve başlamıştı.

Grevin çelik sektörünü pek çok açıdan etkilediği biliniyor. US Steel grev sebebiyle Granite City tesisindeki yüksek fırınında üretime ara vermiş, yerel yassı mamul ile hurda piyasaları da fiyatlar ve arz bakımından olumsuz etkilenmişti.