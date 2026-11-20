İsveç merkezli çelik üreticisi SSAB, ABD merkezli yük vagonu üreticisi The Greenbrier Companies ve hurda geri dönüşüm şirketi Alter Trading ile iş birliği içinde yürüttüğü çelik geri dönüşüm projesini tamamladığını açıkladı. Proje, geri dönüştürülmüş çeliğin yük vagonu üretiminde kullanılmasını ve söz konusu vagonların daha sonra yeni çelik üretiminde kullanılacak hurdaların taşınmasında üstlendiği rolü ortaya koyuyor.

SSAB'nin açıklamasına göre proje, şirketin ABD'nin Iowa eyaletindeki tesisinde geri dönüştürülmüş çelik ve fosil yakıt kullanılmadan üretilen enerjiyle SSAB Zero çeliğinin üretilmesiyle başladı. Üretilen çelik daha sonra Greenbrier'e tedarik edilirken, şirket Alter Trading için 50 yeni açık yük vagonu üretti. Halihazırda faaliyette olan vagonlar, yeni çelik üretiminde kullanılmak üzere SSAB'nin Iowa tesisine geri gönderilen malzemeler de dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş metalleri taşıyor.

SSAB Zero çeliği hurda taşımacılığı için üretilen 50 yük vagonunda kullanıldı

SSAB, projenin geri dönüştürülmüş malzemelerin yeni çeliğe dönüştürüldüğü, ardından yük vagonu üretiminde kullanıldığı ve hurda taşımacılığı yoluyla yeniden çelik üretim tedarik zincirine kazandırıldığı döngüsel bir üretim sistemini ortaya koyduğunu belirtti.

SSAB Americas Başkanı Tom Cox, projenin çelik sektörünün çevresel etkisinin azaltılmasına sağladığı katkıyı vurguladı. Greenbrier Ürün Geliştirme ve Uluslararası Mühendislikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Peter Jones ise SSAB'nin çeliğinin zorlu demir yolu uygulamaları için gereken dayanıklılığı sağladığını, böylece daha uzun kullanım ömrünü desteklediğini ve bakım ihtiyacını azalttığını ifade etti.

Alter Trading, söz konusu 50 yük vagonunun, SSAB'nin çelik üretim faaliyetlerinde yeniden kullanılabilecek hurdalar da dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş demir ve değirmen hurdasının taşınmasında kullanıldığını doğruladı.

SSAB'ye göre iş birliği, düşük emisyonlu çelik üretimini, yük vagonu imalatını, taşımacılığı ve geri dönüşümü, geri dönüştürülmüş malzemelerin gelecekteki çelik üretiminde yeniden kullanılmasına olanak tanıyan döngüsel bir sistemde bir araya getiriyor.