Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %2,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Şubat ayında aylık %46,7 ve yıllık %10 düşüşle 226.689 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %46,7 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %20,4 düşüşle 126,77 milyon $ oldu.
Geçtiğimiz yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %2,3 düşüşle 652.298 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %13,8 düşüşle 364,79 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak-Şubat 2025
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %24,5 düşüşle 243.073 mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, 164.908 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve 78.901 mt ihracat yapan Güney Kore takip etti.
Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2025
|Ocak-Şubat 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2025
|Şubat 2024
Yıllık değişim
(%)
|Çin
|243.073
|322.109
|-24,5
|86.174
|155.403
|-44,5
|Rusya
|164.908
|16.149
|921,2
|58.073
|12.655
|358,9
|Güney Kore
|78.901
|41.856
|88,5
|21.928
|15.213
|44,1
|Tayvan
|39.686
|-
|-
|39.687
|-
|-
|Japonya
|30.082
|81.187
|-62,9
|-
|-
|-
|Mısır
|28.677
|153.968
|-81,4
|1.428
|54.783
|-97,4
|Almanya
|25.058
|2.560
|878,8
|3.677
|357
|930
|Fransa
|19.211
|19.945
|-3,7
|10.467
|7.252
|44,3
|Belçika
|14.206
|6.248
|127,4
|3.256
|2.565
|26,9
|Ukrayna
|5.012
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2025