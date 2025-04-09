 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %2,3 düştü

Çarşamba, 09 Nisan 2025 14:00:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Şubat ayında aylık %46,7 ve yıllık %10 düşüşle 226.689 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %46,7 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %20,4 düşüşle 126,77 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %2,3 düşüşle 652.298 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %13,8 düşüşle 364,79 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %24,5 düşüşle 243.073 mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, 164.908 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve 78.901 mt ihracat yapan Güney Kore takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)     
 Ocak-Şubat 2025Ocak-Şubat 2024Yıllık değişim
(%)		Şubat 2025Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

Çin243.073322.109-24,586.174155.403-44,5
Rusya164.90816.149921,258.07312.655358,9
Güney Kore78.90141.85688,521.92815.21344,1
Tayvan39.686--39.687--
Japonya30.08281.187-62,9---
Mısır28.677153.968-81,41.42854.783-97,4
Almanya25.0582.560878,83.677357930
Fransa19.21119.945-3,710.4677.25244,3
Belçika14.2066.248127,43.2562.56526,9
Ukrayna5.012-----

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de yerel ve ithal sıcak rulo sac fiyatları arasındaki fark açıldı

09 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Nisan 2025

09 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Şubat döneminde %39,8 arttı

08 Nis | Çelik Haberler

Veysel Yayan: Mevcut konjonktürde bu kadar ithalat yapılması makul ve mantıklı değil

08 Nis | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları geniş bir aralıkta, üreticiler artış hedefliyor

08 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac tedarikçileri vadeli fiyatlardaki düşüş sebebiyle baskı altında

08 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları yükseldi, ithal alımlar yavaşladı

08 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Nisan 2025

08 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Nucor’un haftalık sıcak rulo sac baz fiyatı hurdadaki düşüş beklentileri sebebiyle yatay kaldı

08 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları değişiklik göstermedi

07 Nis | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis