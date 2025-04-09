Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %2,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Şubat ayında aylık %46,7 ve yıllık %10 düşüşle 226.689 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %46,7 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %20,4 düşüşle 126,77 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk iki ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %2,3 düşüşle 652.298 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %13,8 düşüşle 364,79 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %24,5 düşüşle 243.073 mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, 164.908 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve 78.901 mt ihracat yapan Güney Kore takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Çin 243.073 322.109 -24,5 86.174 155.403 -44,5 Rusya 164.908 16.149 921,2 58.073 12.655 358,9 Güney Kore 78.901 41.856 88,5 21.928 15.213 44,1 Tayvan 39.686 - - 39.687 - - Japonya 30.082 81.187 -62,9 - - - Mısır 28.677 153.968 -81,4 1.428 54.783 -97,4 Almanya 25.058 2.560 878,8 3.677 357 930 Fransa 19.211 19.945 -3,7 10.467 7.252 44,3 Belçika 14.206 6.248 127,4 3.256 2.565 26,9 Ukrayna 5.012 - - - - -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2025