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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2024’te %12,4 geriledi

Cuma, 07 Şubat 2025 10:12:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %16,5 düşüş ve yıllık %63,8 artışla 305.959 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %17,9 düşüş ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %34,9 artışla 167,76 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın tamamında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %12,4 düşüşle 3.609.746 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %19,1 düşüşle 2,63 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - 2024

<a href='turkiye'>Türkiye</a>’nin <a href='sicak-rulo-sac'>sıcak rulo sac</a> ithalatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %9 artışla 1.686.103 mt ile Çin oldu. Çin’i, 614.284 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 580.902 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

2024 yılında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)     
 20242023Yıllık değişim
(%)		Aralık 2024Aralık 2023

Yıllık değişim

 (%)

Çin1.686.9951.547.269980.89276.5315,7
Mısır614.284264.674132,146.33237.79522,6
Rusya580.902609.737-4,7143.50212.297>1000
Güney Kore275.959325.123-15,116.32216.1081,3
Fransa121.532133.163-8,77.0757.303-3.1
Tayvan118.583173.912-31,8---
Japonya87.043601.844-85,5---
Belçika48.76341.96816,210.0082.216351,6
Brezilya18.72714.99224,9---
Vietnam17.69849.994-64,6---

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - 2024

<a href='turkiye'>Türkiye</a>’nin <a href='sicak-rulo-sac'>sıcak rulo sac</a> ithalat dağılımı - 2024

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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