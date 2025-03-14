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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak’ta %2,3 yükseldi

Cuma, 14 Mart 2025 12:07:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı aylık %39,1 ve yıllık %2,3 artışla 425.609 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık 41,9 artış ve yıllık %9,8 düşüşle 238,02 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke, yıllık %5,9 düşüşle 156.901 mt sıcak rulo sac ithalatı yapılan Çin oldu. Çin’i Türkiye'ye 106.837 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve 56.837 mt mt sıcak rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 
 

Ocak 2025

Ocak 2024

Yıllık değişim
(%)

Çin

156.901

166.706

-5,9

Rusya

106.837

3.494

>1000

Güney Kore

56.972

26.643

113,8

Japonya

30.082

81.187

-62,9

Mısır

27.248

99.185

-72,5

Almanya

21.380

2.203

870,5

Belçika

10.950

3.683

197,3

Fransa

8.743

12.693

-31,1

Ukrayna

5.012

-

-

Avusturya

577

48

>1000

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı dağılımı - Ocak 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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