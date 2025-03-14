Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak’ta %2,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı aylık %39,1 ve yıllık %2,3 artışla 425.609 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık 41,9 artış ve yıllık %9,8 düşüşle 238,02 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye 'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke, yıllık %5,9 düşüşle 156.901 mt sıcak rulo sac ithalatı yapılan Çin oldu. Çin’i Türkiye 'ye 106.837 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve 56.837 mt mt sıcak rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

Türkiye 'nin Ocak ayında en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2025 Ocak 2024 Yıllık değişim

(%) Çin 156.901 166.706 -5,9 Rusya 106.837 3.494 >1000 Güney Kore 56.972 26.643 113,8 Japonya 30.082 81.187 -62,9 Mısır 27.248 99.185 -72,5 Almanya 21.380 2.203 870,5 Belçika 10.950 3.683 197,3 Fransa 8.743 12.693 -31,1 Ukrayna 5.012 - - Avusturya 577 48 >1000

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı dağılımı - Ocak 2025