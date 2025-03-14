Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak’ta %2,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı aylık %39,1 ve yıllık %2,3 artışla 425.609 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık 41,9 artış ve yıllık %9,8 düşüşle 238,02 milyon $ olarak kaydedildi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak 2025
Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke, yıllık %5,9 düşüşle 156.901 mt sıcak rulo sac ithalatı yapılan Çin oldu. Çin’i Türkiye'ye 106.837 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve 56.837 mt mt sıcak rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
Ülke
Miktar (mt)
Ocak 2025
Ocak 2024
Yıllık değişim
Çin
156.901
166.706
-5,9
Rusya
106.837
3.494
>1000
Güney Kore
56.972
26.643
113,8
Japonya
30.082
81.187
-62,9
Mısır
27.248
99.185
-72,5
Almanya
21.380
2.203
870,5
Belçika
10.950
3.683
197,3
Fransa
8.743
12.693
-31,1
Ukrayna
5.012
-
-
Avusturya
577
48
>1000
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı dağılımı - Ocak 2025