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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak’ta %10,9 yükseldi

Perşembe, 13 Mart 2025 15:16:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Aynı ayda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke yıllık %433,1 artışla 24.098 mt ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı, 14.157 mt sıcak rulo sac ithal eden Libya ve 14.145 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Ocak 2025

Aynı ayda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke yıllık %433,1 artışla 24.098 mt ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı, 14.157 mt sıcak rulo sac ithal eden Libya ve 14.145 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

2025’in Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)  
 Ocak 2025Ocak 2024Yıllık değişim (%)
Yunanistan24.0984.520433,1
Libya14.1573.166347,2
Mısır14.14510.73131.,8
İspanya11.4972.249411,2
İtalya11.49021.461-46,5
Ukrayna8.5691.009749,3
Tunus8.040359>1000
Romanya7.9003.091155,6
Cezayir6.92816.009-56,7
Irak2.5992.917-10,9

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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