Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak’ta %10,9 yükseldi

Aynı ayda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke yıllık %433,1 artışla 24.098 mt ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı, 14.157 mt sıcak rulo sac ithal eden Libya ve 14.145 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Ocak 2025

Aynı ayda Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke yıllık %433,1 artışla 24.098 mt ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı, 14.157 mt sıcak rulo sac ithal eden Libya ve 14.145 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

2025’in Ocak ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2025 Ocak 2024 Yıllık değişim (%) Yunanistan 24.098 4.520 433,1 Libya 14.157 3.166 347,2 Mısır 14.145 10.731 31.,8 İspanya 11.497 2.249 411,2 İtalya 11.490 21.461 -46,5 Ukrayna 8.569 1.009 749,3 Tunus 8.040 359 >1000 Romanya 7.900 3.091 155,6 Cezayir 6.928 16.009 -56,7 Irak 2.599 2.917 -10,9

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak 2025