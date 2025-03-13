Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak’ta %10,9 yükseldi

Aynı ayda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke yıllık %433,1 artışla 24.098 mt ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı, 14.157 mt sıcak rulo sac ithal eden Libya ve 14.145 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Ocak 2025
Aynı ayda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke yıllık %433,1 artışla 24.098 mt ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı, 14.157 mt sıcak rulo sac ithal eden Libya ve 14.145 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
2025’in Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak 2025
|Ocak 2024
|Yıllık değişim (%)
|Yunanistan
|24.098
|4.520
|433,1
|Libya
|14.157
|3.166
|347,2
|Mısır
|14.145
|10.731
|31.,8
|İspanya
|11.497
|2.249
|411,2
|İtalya
|11.490
|21.461
|-46,5
|Ukrayna
|8.569
|1.009
|749,3
|Tunus
|8.040
|359
|>1000
|Romanya
|7.900
|3.091
|155,6
|Cezayir
|6.928
|16.009
|-56,7
|Irak
|2.599
|2.917
|-10,9
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak 2025