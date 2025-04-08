Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Şubat döneminde %39,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Şubat ayında aylık %112,8 ve yıllık %59,7 artışla 262.831 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %102,3 düşüş ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %33,7 artışla 146,46 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %39,8 artışla 386.329 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19 artışla 218,86 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Ocak-Şubat 2025
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 82.326 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 56.498 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 40.310 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2025
|Ocak-Şubat 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2025
|Şubat 2024
Yıllık değişim
(%)
|İtalya
|82.326
|71.281
|15,5
|70.973
|49.819
|42,5
|İspanya
|56.498
|16.122
|250,4
|44.953
|13.873
|224
|Mısır
|40.310
|33.289
|21,1
|36.335
|22.558
|61,1
|Portekiz
|39.638
|-
|-
|39.638
|-
|-
|Yunanistan
|35.965
|20.696
|73,8
|11.923
|16.176
|-26,3
|Libya
|22.725
|3.389
|570,6
|8.718
|223
|>1000
|Tunus
|17.952
|461
|>1000
|10.006
|101
|>1000
|Ukrayna
|12.979
|7.506
|72,9
|4.411
|6.498
|-32,1
|Romanya
|11.763
|6.125
|92
|3.863
|3.034
|27,3
|Suriye
|9.004
|3.916
|129,9
|7.732
|2.334
|231,3
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2025