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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Şubat döneminde %39,8 arttı

Salı, 08 Nisan 2025 16:04:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Şubat ayında aylık %112,8 ve yıllık %59,7 artışla 262.831 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %102,3 düşüş ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %33,7 artışla 146,46 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %39,8 artışla 386.329 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19 artışla 218,86 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 82.326 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 56.498 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 40.310 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)     
 Ocak-Şubat 2025Ocak-Şubat 2024Yıllık değişim
(%)		Şubat 2025Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

İtalya82.32671.28115,570.97349.81942,5
İspanya56.49816.122250,444.95313.873224
Mısır40.31033.28921,136.33522.55861,1
Portekiz39.638--39.638--
Yunanistan35.96520.69673,811.92316.176-26,3
Libya22.7253.389570,68.718223>1000
Tunus17.952461>100010.006101>1000
Ukrayna12.9797.50672,94.4116.498-32,1
Romanya11.7636.125923.8633.03427,3
Suriye9.0043.916129,97.7322.334231,3

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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