Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Şubat döneminde %39,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Şubat ayında aylık %112,8 ve yıllık %59,7 artışla 262.831 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %102,3 düşüş ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %33,7 artışla 146,46 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %39,8 artışla 386.329 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19 artışla 218,86 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 82.326 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 56.498 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 40.310 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 82.326 71.281 15,5 70.973 49.819 42,5 İspanya 56.498 16.122 250,4 44.953 13.873 224 Mısır 40.310 33.289 21,1 36.335 22.558 61,1 Portekiz 39.638 - - 39.638 - - Yunanistan 35.965 20.696 73,8 11.923 16.176 -26,3 Libya 22.725 3.389 570,6 8.718 223 >1000 Tunus 17.952 461 >1000 10.006 101 >1000 Ukrayna 12.979 7.506 72,9 4.411 6.498 -32,1 Romanya 11.763 6.125 92 3.863 3.034 27,3 Suriye 9.004 3.916 129,9 7.732 2.334 231,3

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2025