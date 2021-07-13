Türkiye’nin motorlu araç satışları ilk yarıda %57,3 arttı

Salı, 13 Temmuz 2021 10:57:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %14,4 artışla 83.255 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %9,3 artışla 62.348 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %57,3 artarak 411.952 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk altı ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %14,8 artışla 461.528 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %5,5 artışla 297.127 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %39,8 artışla 138.030 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %34 artışla 14,70 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %13,6 artışla 4,82 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Haziran ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %25,4 artışla 45.532 adet ve binek araç ithalatı yıllık %15,7 artışla 35.894 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %58,3 artışla 232.075 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %49,5 artışla 185.762 adet seviyesine ulaştı.