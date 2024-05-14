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Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Nisan döneminde %10,4 arttı

Salı, 14 Mayıs 2024 11:15:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Nisan ayında aylık %30,6 ve yıllık %22,5 düşüşle 79.150 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %20,9 düşüşle 61.448 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %10,4 artarak 386.538 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk dört ayında motorlu araç ihracatı yıllık %1 artışla 332.664 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %0,4 artışla 206.187 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %9,1 artışla 109.593 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %3,1 artışla 11,93 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %3,8 düşüşle 3,32 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Nisan ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı aylık %30,8 ve yıllık %13,8 düşüşle 54.171 adet, binek araç ithalatı ise aylık %29,7 ve yıllık %14,3 düşüşle 43.212 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %24,4 artışla 258.671 adet ve binek araç ithalatı yıllık %24 artışla 202.894 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

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