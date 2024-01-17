Türkiye’nin motorlu araç satışları 2023 yılında %55,2 arttı

Çarşamba, 17 Ocak 2024 11:10:33 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %37,7 ve yıllık %35 artışla 164.645 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %45,7 artışla 126.416 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları 2023 yılında yıllık %55,2 artarak 1.283.952 adede yükseldi.

Öte yandan 2023 yılında motorlu araç ihracatı yıllık %5 artışla 1.018.247 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %16,1 artışla 663.090 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %11 düşüşle 355.157 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %13,3 artışla 35,7 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %20,6 artışla 10,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Aralık ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı aylık %36,8 ve yıllık %70,2 artışla 105.574 adet, binek araç ithalatı ise aylık %38 ve yıllık %73,2 artışla 84.644 adet olarak kaydedildi. 2023 yılında ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %79,6 artışla 815.693 adet ve binek araç ithalatı yıllık %79,9 artışla 650.489 adet seviyelerinde yer aldı.