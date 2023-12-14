Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Kasım döneminde %58,7 arttı

Perşembe, 14 Aralık 2023 11:20:08 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Kasım ayında aylık %13,7 ve yıllık %38,2 artışla 119.529 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %54,4 artışla 91.424 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %58,7 artarak 1.119.300 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk on bir ayında motorlu araç ihracatı yıllık %5,7 artışla 926.223 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %18,1 artışla 601.665 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %11,5 düşüşle 324.558 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %14,7 artışla 32,49 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %23,5 artışla 9,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Kasım ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı aylık %18,5 ve yıllık %53,6 artışla 77.164 adet, binek araç ithalatı ise aylık %16,9 ve yıllık %62,4 artışla 61.335 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %81,1 artışla 710.105 adet ve binek araç ithalatı yıllık %80,9 artışla 565.845 adet seviyelerinde yer aldı.