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Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %0,3 düştü

Salı, 20 Ağustos 2024 11:57:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Temmuz ayında aylık %10,9 ve yıllık %17,2 düşüşle 97.430 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %16 düşüşle 73.396 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %0,3 düşerek 698.368 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk yedi ayında motorlu araç ihracatı yıllık %0,8 düşüşle 581.865 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %1,3 artışla 380.383 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %2,6 düşüşle 165.121 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %1 artışla 20,65 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %0,6 düşüşle 6,17 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Temmuz ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı aylık %5,9 ve yıllık %10,2 düşüşle 71.836 adet, binek araç ithalatı ise aylık %10,1 ve yıllık %15,1 düşüşle 55.713 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %15,4 artışla 407.827 adet ve binek araç ithalatı yıllık %14,2 artışla 322.359 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

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