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Türkiye’nin motorlu araç satışları 2022 yılında %7 arttı

Salı, 17 Ocak 2023 13:57:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %83 artışla 121.946 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %99,2 artışla 86.774 adet oldu. 2022 yılının tamamında motorlu araç satışları yıllık %7 artarak 827.147 adede yükseldi.

Öte yandan yılın tamamında motorlu araç ihracatı yıllık %3,5 artışla 970.124 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %1 artışla 571.218 adet seviyesinde kaydedildi. Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı yılın tamamında ise yıllık %7,8 artışla 335.148 adet oldu. 2022 yılında ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %5,5 artışla 31,51 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %2,2 düşüşle 9,07 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Aralık ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %97,9 artışla 62.012 adet ve binek araç ithalatı yıllık %114,2 artışla 48.866 adet olarak kaydedildi. Yılın tamamında ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %6,7 artışla 454.145 adet ve binek araç ithalatı yıllık %7,7 artışla 361.655 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv İth/ihr İstatistikleri 

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