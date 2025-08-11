Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in ilk yarısında %59,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %5 ve yıllık %202,3 artışla 501.608 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %4,6 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %166,8 artışla 245,01 milyon $ oldu.

Yılın ilk yarısında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %59,2 artışla 2,07 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %38,7 artışla 1,04 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %239,9 artışla 572.419 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, yıllık %61,7 artışla 450.689 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 305.580 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2025 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Malezya 572.419 161.766 253,9 57.480 14.557 294,9 Rusya 450.689 278.654 61,7 133.423 43.029 210,1 Çin 305.580 35 - 112.311 4 - Ukrayna 98.821 57.929 70,6 17.024 17.273 -1,4 Endonezya 91.398 186.271 -50,9 91.398 31.118 193,7 Umman 88.855 15.657 467,5 10.030 - - Azerbaycan 55.146 44.782 23,1 9.037 6.269 44,2 Pakistan 48.592 47.118 3,1 5.452 8.629 -36,8 Cezayir 47.511 173.035 -72,5 - 9.976 - Vietnam 46.607 - - - - -

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2025