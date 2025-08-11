Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in ilk yarısında %59,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %5 ve yıllık %202,3 artışla 501.608 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %4,6 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %166,8 artışla 245,01 milyon $ oldu.
Yılın ilk yarısında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %59,2 artışla 2,07 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %38,7 artışla 1,04 milyar $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %239,9 artışla 572.419 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, yıllık %61,7 artışla 450.689 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 305.580 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk yarısında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2025
|Ocak-Haziran 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2025
|Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Malezya
|572.419
|161.766
|253,9
|57.480
|14.557
|294,9
|Rusya
|450.689
|278.654
|61,7
|133.423
|43.029
|210,1
|Çin
|305.580
|35
|-
|112.311
|4
|-
|Ukrayna
|98.821
|57.929
|70,6
|17.024
|17.273
|-1,4
|Endonezya
|91.398
|186.271
|-50,9
|91.398
|31.118
|193,7
|Umman
|88.855
|15.657
|467,5
|10.030
|-
|-
|Azerbaycan
|55.146
|44.782
|23,1
|9.037
|6.269
|44,2
|Pakistan
|48.592
|47.118
|3,1
|5.452
|8.629
|-36,8
|Cezayir
|47.511
|173.035
|-72,5
|-
|9.976
|-
|Vietnam
|46.607
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2025