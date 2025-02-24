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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Şubat’ta aylık bazda düştü

Pazartesi, 24 Şubat 2025 12:17:22 (GMT+3)   |   İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen %76,1 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %75 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %77 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Ocak ayında kaydedilen %70,1 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen %72,7 seviyelerine kıyasla %70,1 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,5 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,6’ya ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen %76,4’e kıyasla düşüş göstermiş oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

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