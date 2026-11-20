T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen %75,4 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %75 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %75,3 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Ekim ayında kaydedilen %72,4 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında kaydedilen %72,8 seviyelerine kıyasla %74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye'nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,4 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,5'e kıyasla düştü ve 2025 yılının Kasım ayında kaydedilen %74,4'e kıyasla yatay seyretti.