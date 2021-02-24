Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Şubat’ta aylık bazda düştü

Çarşamba, 24 Şubat 2021 10:56:03 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yıl Ocak ayında kaydedilen %82,8 seviyesine göre düşüş ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen %76,6 seviyesine göre artış göstererek %80,7 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Şubat ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bu yıl Ocak ayında kaydedilen %75,7 seviyesine göre düşerek ve 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen %72 seviyesine kıyasla artarak %75,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Şubat ayında %74,9 seviyesinde yer alarak, bu yıl Ocak ayında kaydedilen %75,4 ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen %76 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.