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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Şubat ayında aylık bazda düştü

Cuma, 24 Şubat 2023 12:08:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen %74,5 seviyesine ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %80,5 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %74 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Ocak ayında kaydedilen %74,7 seviyesine kıyasla düşerek ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen %73,5 seviyesine kıyasla artarak %73,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %75,2 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %75,3 seviyesine ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen %76,6 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

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