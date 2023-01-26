Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ocak ayında aylık bazda düştü

Perşembe, 26 Ocak 2023 11:38:59 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen %75,1 seviyesine ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %80,1 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %74,5 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Aralık ayında kaydedilen %74,6 seviyesine ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen %74,5 seviyesine kıyasla artarak %74,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %75,3 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %76,5 seviyesine ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen %77,6 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.