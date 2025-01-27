Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ocak ayında aylık bazda arttı

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen %75,7 seviyesine kıyasla artış göstererek %76,1 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %77,1 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Aralık ayında kaydedilen %71,4 seviyesine ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen %73 seviyelerine kıyasla %70,1 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,6 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %75,8 ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen %76,2’ye kıyasla düşüş göstermiş oldu.