Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ocak ayında arttı

Cuma, 26 Ocak 2024 13:32:13 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen %76,5 seviyesine kıyasla artış göstererek %77,1 seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu seviye %74,5 olmuştu.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Aralık ayında kaydedilen %74,4 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen %74,7 seviyesine kıyasla %73 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %76,2 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %77,5’e kıyasla düşüş ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen %75,3 seviyesine kıyasla artış gösterdi.