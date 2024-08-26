Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ağustos’ta aylık bazda hafifçe arttı

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Ağustos ayında bir önceki ay kaydedilen %75,2 seviyesine kıyasla artış göstererek %75,4 seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu seviye %76,7 olmuştu.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Temmuz ayında kaydedilen %71,3 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen %74,3 seviyesine kıyasla %72 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %75,4 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %75,9’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen %76,3 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.