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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık'ta aylık bazda düştü

Salı, 26 Aralık 2023 16:28:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen %76,6 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %76,6 seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu seviye %75,1 olmuştu.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Kasım ayında kaydedilen %75 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen %74,6 seviyesine kıyasla %74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %77,5 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %78’e ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen %76,5 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

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