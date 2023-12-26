Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık'ta aylık bazda düştü

Salı, 26 Aralık 2023 16:28:26 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen %76,6 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %76,6 seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu seviye %75,1 olmuştu.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Kasım ayında kaydedilen %75 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen %74,6 seviyesine kıyasla %74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %77,5 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %78’e ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen %76,5 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.