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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Eylül ayında aylık bazda düştü

Salı, 24 Eylül 2024 14:14:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen %75,4 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %74,4 seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu seviye %75,2 olmuştu.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Ağustos ayında kaydedilen %72 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen %74,2 seviyesine kıyasla %72,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %74,9 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %75,4’e ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen %77,3 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

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