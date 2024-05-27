Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mayıs ayında aylık bazda geriledi

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 11:44:12 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen %76,3 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %74,5 seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu seviye %74,8 olmuştu.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Nisan ayında kaydedilen %73,5 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen %74,4 seviyesine kıyasla %72,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %76,3 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %76,7’ye kıyasla düşüş ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen %76 seviyesine kıyasla artış gösterdi.