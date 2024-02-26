Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Şubat ayında aylık bazda düştü

Pazartesi, 26 Şubat 2024 13:18:04 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen %77,1 seviyesine kıyasla artış göstererek %77 seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu seviye %74 olmuştu.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Ocak ayında kaydedilen %73 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen %73,7 seviyesine kıyasla %72,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %76,4 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %76,2’ye ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen %75,2 seviyesine kıyasla artış gösterdi.