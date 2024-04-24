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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Nisan ayında aylık bazda yükseldi

Çarşamba, 24 Nisan 2024 11:43:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen %75,9 seviyesine kıyasla artış göstererek %76,3 seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu seviye %72,1 olmuştu.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Nisan ayında kaydedilen %73,1 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen %75 seviyesine kıyasla %73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %76,7 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %76,2’ye ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen %75,4 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

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