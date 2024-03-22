﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mart ayında aylık bazda düştü

Cuma, 22 Mart 2024 12:06:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen %77 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %75,9 seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu seviye %68,5 olmuştu.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Şubat ayında kaydedilen %72,7 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen %74,1 seviyesine kıyasla %73,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %76,2 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %76,4’e kıyasla düşüş ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen %73,5 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Şubat ayında aylık bazda düştü

26 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ocak ayında arttı

26 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık'ta aylık bazda düştü

26 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Kasım ayında aylık bazda arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ekim ayında aylık bazda arttı

26 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Eylül ayında aylık bazda düştü

28 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ağustos ayında aylık bazda düştü

31 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Temmuz ayında aylık bazda yükseldi

25 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Haziran ayında aylık bazda yükseldi

21 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mayıs ayında aylık bazda arttı

25 May | Çelik Haberler