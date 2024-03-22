Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mart ayında aylık bazda düştü

Cuma, 22 Mart 2024 12:06:37 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen %77 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %75,9 seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu seviye %68,5 olmuştu.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Şubat ayında kaydedilen %72,7 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen %74,1 seviyesine kıyasla %73,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %76,2 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %76,4’e kıyasla düşüş ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen %73,5 seviyesine kıyasla artış gösterdi.