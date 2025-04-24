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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Nisan’da aylık bazda düştü

Perşembe, 24 Nisan 2025 11:08:21 (GMT+3)   |   İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen %73,6 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %72,7 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %76,3 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Mart ayında kaydedilen %70,5 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen %73,5 seviyelerine kıyasla %71,3 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,3 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,4’e ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen %76,7’ye kıyasla düşüş göstermiş oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

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