Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Nisan’da aylık bazda arttı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 11:21:06 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı Mart ayında kaydedilen %79,5 seviyesine göre artış ve 2021 yılının Nisan ayında kaydedilen %81,8 seviyesine göre düşüş göstererek %81 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Nisan ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Mart ayında kaydedilen %73,6 seviyesine göre artarak ve 2021 yılının Nisan ayında kaydedilen %74,7 seviyesine kıyasla düşerek %74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Nisan ayında %77,8 seviyesinde yer alarak, Mart ayında kaydedilen %77,3 seviyesine ve 2021 yılı Nisan ayında kaydedilen %75,9 seviyesine kıyasla artış gösterdi.