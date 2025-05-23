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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mayıs’ta aylık bazda arttı

Cuma, 23 Mayıs 2025 15:02:23 (GMT+3)   |   İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen %72,7 seviyesine kıyasla artış göstererek %73,9 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %74,5 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Nisan ayında kaydedilen %71,3 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen %72,8 seviyelerine kıyasla %71 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %75 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,3’e kıyasla artış ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen %76,3’e kıyasla düşüş göstermiş oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

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