Türkiye imalat sanayisinde ihracat iklimi güçlenmeye devam ediyor

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) verilerine göre bu yılın Mayıs ayında Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Nisan ayında kaydedilen 50,8’e kıyasla 51 değerini alarak üst üste 17. ay 50 eşiğinin üzerinde yer aldı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Söz konusu endeks, Türk imalat sanayi ihracatçılarının ihracat iklimindeki güçlenmenin devam ettiğini gösteriyor. Mayıs ayında iyileşme ılımlı düzeyde olsa da bir önceki aya göre hafifçe hız kazandı.

Mayıs ayında Türkiye’nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD’nin üretim artışı, Nisan’da son 19 ayın en düşük hızında gerçekleşmesinin ardından yeniden güçlü bir artış sergiledi. BAE, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi bazı Orta Doğu ülkelerinde de üretim artmaya devam ederken, Mısır, Lübnan ve Katar'da ise ekonomik aktivite geriledi. Avrupa’da İtalya, İspanya ve Hollanda’da ekonomik aktivite büyüme kaydetti ancak Almanya ve Fransa daralma gösterdi. İngiltere’de ise üretim yatay seyretti.

Söz konusu ayda tüm ekonomiler içerisinde en güçlü büyüme, üretim artışı geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana en yüksek hıza ulaşan Uganda’da ölçülürken, ekonomik aktivitede kaydedilen en belirgin düşüş, gümrük vergilerinin etkisiyle Meksika'da görüldü. Benzer şekilde, Kanada’nın üretimindeki daralma ikinci çeyreğin ortasında da devam etti.