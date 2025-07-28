 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Temmuz ayında düştü

Pazartesi, 28 Temmuz 2025 14:37:43 (GMT+3)   |   İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen %74,7 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %74,6 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %75,2 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Haziran ayında kaydedilen %71,5 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen %71,3 seviyelerine kıyasla %72,5 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,2 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,6’ya ve 2024 yılının Temmuz ayında kaydedilen %75,9’a kıyasla düşüş göstermiş oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

Benzer Haber ve Analizler

Gemkom Makine SSAB’ye paslanmaz çelik gövdeden pota tedarik edecek

02 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Haziran ayında arttı

25 Haz | Çelik Haberler

Türkiye imalat sanayisinde ihracat iklimi güçlenmeye devam ediyor

11 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mayıs’ta aylık bazda arttı

23 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Nisan’da aylık bazda düştü

24 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mart’ta aylık bazda düştü

25 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Şubat’ta aylık bazda düştü

24 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ocak ayında aylık bazda arttı

27 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık ayında aylık bazda yükseldi

25 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Kasım ayında aylık bazda yükseldi

25 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis