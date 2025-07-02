Gemkom Makine SSAB’ye paslanmaz çelik gövdeden pota tedarik edecek

Tesis ekipmanı tedarikçisi GEMKOM Makina İmalat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş., İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB’nin Oxelösund yerleşkesinde kullanılmak üzere paslanmaz çelik gövdeden özel olarak tasarlanmış sekiz adet pota imalatı yapacağını açıkladı. Bu potaların dördü GEMKOM Makina’nın Türkiye’deki fabrikasında, dördü ise İtalya’daki fabrikasında üretilecek.

Söz konusu potaların birinin bu yıl Eylül ayında, üçünün ise Aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Yüksek sıcaklık dayanımı, uzun servis ömrü ve operasyonel verimlilik hedefiyle geliştirilen bu potaların SSAB’nin çelik üretim süreçlerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.