 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Haziran ayında arttı

Çarşamba, 25 Haziran 2025 12:14:39 (GMT+3)   |   İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Haziran ayında bir önceki ay kaydedilen %73,9 seviyesine kıyasla artış göstererek %74,7 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %74,4 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Mayıs ayında kaydedilen %71 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen %72,5 seviyelerine kıyasla %71,2 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,6 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %75’e ve 2024 yılının Haziran ayında kaydedilen %76,3’e kıyasla düşüş göstermiş oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye imalat sanayisinde ihracat iklimi güçlenmeye devam ediyor

11 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mayıs’ta aylık bazda arttı

23 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Nisan’da aylık bazda düştü

24 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mart’ta aylık bazda düştü

25 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Şubat’ta aylık bazda düştü

24 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ocak ayında aylık bazda arttı

27 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık ayında aylık bazda yükseldi

25 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Kasım ayında aylık bazda yükseldi

25 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ekim ayında aylık bazda geriledi

25 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Eylül ayında aylık bazda düştü

24 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis