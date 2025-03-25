Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mart’ta aylık bazda düştü

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen %75 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %73,6 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Mart ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %75,9 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Şubat ayında kaydedilen %70,1 ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen %73,1 seviyelerine kıyasla %70,5 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,4 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,5’e ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen %76,2’ye kıyasla düşüş göstermiş oldu.