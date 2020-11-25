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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Kasım’da aylık bazda arttı

Çarşamba, 25 Kasım 2020 12:11:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Kasım ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı Ekim ayında kaydedilen %79,4 ve geçen yılın Kasım ayında kaydedilen %77,2 seviyesine göre artış göstererek %81 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Kasım ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Ekim ayında kaydedilen %73,8 ve 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen %72,1 seviyesine kıyasla artarak %75,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Kasım ayında %75,8 seviyesinde yer alarak, Ekim ayında kaydedilen %75,4 seviyesine göre artış ve geçen yılın Kasım ayında kaydedilen %77,2 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.


Etiketler: Türkiye  imalat  Avrupa  |  benzer haberler »


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