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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Kasım ayında aylık bazda düştü

Cuma, 25 Kasım 2022 10:08:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen %76,4 seviyesine ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %80,4 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %75,3 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bir önceki ay kaydedilen %75,1 seviyesine ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen %75,7 seviyesine kıyasla düşerek %74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %75,9 seviyesinde yer alarak Ekim ayında kaydedilen %76,9 seviyesine ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında kaydedilen %78,1 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

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