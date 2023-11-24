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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Kasım ayında aylık bazda arttı

Cuma, 24 Kasım 2023 11:10:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen %76 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %75,3 seviyesine kıyasla artış göstererek %76,6 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Ekim ayında kaydedilen %74 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında kaydedilen %74,5 seviyesine kıyasla %75 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %78 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %77,4’e ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında kaydedilen %75,9 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

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