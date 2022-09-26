﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Eylül ayında aylık bazda arttı

Pazartesi, 26 Eylül 2022 10:25:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen %79,1 seviyesine kıyasla artış ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen %81,9 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %79,2 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bir önceki ay kaydedilen %74,7 seviyesine kıyasla ve 2021 yılının Eylül ayında kaydedilen %75,9 seviyesine kıyasla düşerek %74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %77,4 seviyesinde yer alarak, Ağustos ayında kaydedilen %76,7 seviyesine kıyasla artış ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen %78,1 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ağustos’ta aylık bazda düştü

25 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Nisan’da aylık bazda arttı

25 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mart’ta aylık bazda düştü

28 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Şubat’ta aylık bazda arttı

25 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ocak’ta aylık bazda düştü

27 Oca | Çelik Haberler

Elektrik kısıtlaması sebebiyle haddehaneler 3 günlüğüne üretimi durduruyor

24 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık’ta aylık bazda arttı

28 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Kasım’da aylık bazda arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ekim’de aylık bazda düştü

25 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Eylül’de aylık bazda arttı

24 Eyl | Çelik Haberler