Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık’ta aylık bazda düştü

Pazartesi, 28 Aralık 2020 16:46:04 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Aralık ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı Kasım ayında kaydedilen %81 seviyesine göre düşüş ve geçen yılın Aralık ayında kaydedilen %77,4 seviyesine göre artış göstererek %80 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Aralık ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Kasım ayında kaydedilen %75,3 seviyesine göre düşerek ve 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen %72,6 seviyesine kıyasla artarak %74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Aralık ayında %75,6 seviyesinde yer alarak, Kasım ayında kaydedilen %75,8 ve geçen yılın Aralık ayında kaydedilen %77 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.