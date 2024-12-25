Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık ayında aylık bazda yükseldi

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen %75,1 seviyesine kıyasla artış göstererek %75,7 seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu seviye %76,5 olmuştu.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Kasım ayında kaydedilen %71,8 seviyesine kıyasla ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen %74,4 seviyesine kıyasla %71,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %75,8 seviyesinde yer alarak bir önceki aya kıyasla düşüş kaydetti. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen %77,5 seviyesine kıyasla düşüş görüldü.