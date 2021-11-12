Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Eylül ayında aylık %2,1 düştü

Cuma, 12 Kasım 2021 11:04:37 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %1,5 düşüş, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %8,9 artış gösterdi.

Eylül ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi aylık %2,1 düştü ve yıllık %14,5 arttı.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık %2,9 düşüş ve yıllık %7,1 artış kaydetti.