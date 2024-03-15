﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

OYAK Bingöl’de kuracağı peletleme tesisiyle dışa bağımlılığı azaltacak

Cuma, 15 Mart 2024 10:58:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

OYAK Maden Metalürji Grubu demir cevheri üreten bağlı kuruluşu Ermaden’in Bingöl, Avnik’te bulunan maden sahasında yaklaşık 550 milyon $’lık yatırımla kurulacak peletleme tesisinin inşaatına başladığını açıkladı. 2023 yılında %80’i tamamlanan sondajlı arama çalışmalarında bölgede yaklaşık 250-300 milyon mt manyetit demir cevheri potansiyeli tespit edildi.

Bölgede 30-35 yıl yetecek miktarda demir cevheri kaynağı bulunduğunu belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, bu yatırımla Erdemir’in pelette dışa bağımlılığının önemli ölçüde azalacağını ifade etti. Bingöl Avnik Peletleme Tesisi tamamlandığında grubun pelette kendine yetebilirlik oranı %25-30’dan %80-85'e, toplam demirli hammaddede ise %15-20’den %40-45’e yükselmesi hedefleniyor.

Son yıllarda çelik sektörünü etkileyen kotalar, emisyon ticaret sistemleri, emtia krizleri ve tedarik zincirindeki bozulmaların etkilerini hafifletecek olan peletleme tesisi, grubun rekabet gücüne ve sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak. Tesis inşaat sürecinde yaklaşık 2.000, faaliyete geçtiğinde ise yaklaşık 1.000 kişilik istihdam sağlayacak.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa Yatırım Üretim Oyak Maden Metalürji 

Benzer Haber ve Analizler

Avustralyalı Centaurus Metals Jambreiro’da konsantre pelet üretme potansiyelini araştırıyor

14 Mar | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düşüş gösterdi

13 Mar | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Şubat döneminde %10 arttı

11 Mar | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe düştü

06 Mar | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları keskin düşüş gösterdi

29 Şub | Hurda ve Hammadde

Rio Tinto Kanada'daki karbondan arındırma çabaları için hükümetten finansman aldı

27 Şub | Çelik Haberler

Anglo American Brezilya’daki faaliyetlerinde Vale’nin yüksek kalite demir cevherini kullanacak

26 Şub | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi 2023 yılında azaldı

21 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düşüş kaydetti

21 Şub | Hurda ve Hammadde

Hint KIOCL üçüncü çeyrekte net kâra döndü

14 Şub | Çelik Haberler