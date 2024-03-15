OYAK Bingöl’de kuracağı peletleme tesisiyle dışa bağımlılığı azaltacak

Cuma, 15 Mart 2024 10:58:13 (GMT+3) | İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu demir cevheri üreten bağlı kuruluşu Ermaden’in Bingöl, Avnik’te bulunan maden sahasında yaklaşık 550 milyon $’lık yatırımla kurulacak peletleme tesisinin inşaatına başladığını açıkladı. 2023 yılında %80’i tamamlanan sondajlı arama çalışmalarında bölgede yaklaşık 250-300 milyon mt manyetit demir cevheri potansiyeli tespit edildi.

Bölgede 30-35 yıl yetecek miktarda demir cevheri kaynağı bulunduğunu belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, bu yatırımla Erdemir’in pelette dışa bağımlılığının önemli ölçüde azalacağını ifade etti. Bingöl Avnik Peletleme Tesisi tamamlandığında grubun pelette kendine yetebilirlik oranı %25-30’dan %80-85'e, toplam demirli hammaddede ise %15-20’den %40-45’e yükselmesi hedefleniyor.

Son yıllarda çelik sektörünü etkileyen kotalar, emisyon ticaret sistemleri, emtia krizleri ve tedarik zincirindeki bozulmaların etkilerini hafifletecek olan peletleme tesisi, grubun rekabet gücüne ve sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak. Tesis inşaat sürecinde yaklaşık 2.000, faaliyete geçtiğinde ise yaklaşık 1.000 kişilik istihdam sağlayacak.