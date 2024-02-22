Ekinciler Şanlıurfa’da güneş enerjisi santrali kuracak

Perşembe, 22 Şubat 2024 11:21:29 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi’nin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 743,72 milyon TL olan proje kapsamında toplam 145.013 adet güneş paneli kurulacak. 60 MWe kurulu güce sahip olacak santralin yılda 387,44 milyon kW enerji üreteceği öngörülüyor. Santralin ömrünün 25 yıl olması bekleniyor.