Kaptan Demir Çelik Adana’da kuracağı iki adet güneş enerjisi santrali için onay aldı

Cuma, 22 Mart 2024 12:20:18 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaptan Demir Çelik’in Adana’da gerçekleştirmeyi planladığı iki adet güneş enerjisi santrali projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kararının olumlu yönde verildiği bildirildi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere projelerin toplam yatırım maliyeti 195,78 milyon TL seviyesinde yer alıyor.

Projeler için toplamda 24.154 adet 550 Wp gücünde güneş paneli kurulacak. Santrallerde sırasıyla yıllık 20,65 milyon kWh ve 1,26 milyon kWh olmak üzere toplamda yıllık 21,92 milyon kWh elektrik üretileceği öngörülüyor.