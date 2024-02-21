Erdemir ve İsdemir’in güneş enerjisi santrallerine yönelik ÇED süreçleri başladı

Çarşamba, 21 Şubat 2024 12:24:33 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir) ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin (İsdemir) sırasıyla Malatya ve Şırnak’ta gerçekleştirmeyi planladıkları güneş enerjisi santrali projeleriyle ilgili olarak bakanlığa sundukları Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyalarının incelendiği ve projelere ilişkin ÇED süreçlerinin başladığı bildirildi.

Erdemir’in projesine bakıldığında, yatırım maliyeti 4,95 milyar TL olan proje kapsamında toplam 567.270 adet güneş paneli kurulacak. 235,4 MWe kurulu güce sahip olacak santralin yılda 557,23 milyon kW enerji üreteceği öngörülüyor.

İsdemir’in projesine göre, yatırım maliyeti 4,5 milyar TL olan proje kapsamında toplam 347.274 adet güneş paneli kurulacak. 130 MWe kurulu güce sahip olacak santralin yılda 328,5 milyon kW enerji üretmesi planlanıyor.