Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Temmuz’da aylık %2,22 arttı

Cuma, 20 Ağustos 2021 11:29:35 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %0,34 ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %41.89 artış gösterdi. YD-ÜFE son on iki ayda ortalama %36,35 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %2,22 ve yıllık %67,47 artış gösterdi. Ayrıca, geçtiğimiz on iki aylık dönemde, Türkiye ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %48,67 yükseldi.

Temmuz ayında, makine ve teçhizat hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,91 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %46,44 arttı. Söz konusu sektörde, yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %38,31 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.