Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Şubat’ta aylık %0,07 düştü

Pazartesi, 22 Mart 2021 12:19:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yılın Şubat ayında genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bir önceki aya göre %2,46 düşüş ve önceki yılın aynı ayına göre %28,27 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %25,83 artış göstermiş oldu.

Şubat ayında, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık bazda %0,07 düşüş ve yıllık bazda %40,62 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde yurtdışı üretici fiyatları endeksi ortalama %27,76 arttı.

Öte yandan, Şubat ayında makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,34 düştü ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %29,56 yükseldi. Söz konusu sektörde yurtdışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %26,23 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.